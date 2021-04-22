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117 isim HSK için başvurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için TBMM'ye başvuru süreci sona erdi. Yargıtay, Danıştay, avukat ve akademisyen kontenjanından 117 isim Meclis'e adaylık başvurusunda bulundu.

117 isim HSK için başvurdu
117 isim HSK için başvurdu
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13 üyeden oluşan HSK'nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle yargının en kritik kurumu olan yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için süreç kısa bir süre önce başladı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 117 isim HSK için başvuru yaptı.

Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Dİğer 11 üyeden 4'ünü Cumhurbaşkanı, 7'sini ise TBMM Genel Kurulu seçiyor.

Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından; Meclis ise 7 HSK üyesinden 3'ünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından, 3'ünü ise hukukçu öğretim üyeleri ve meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

TBMM Başkanlığı'na yapılan başvurular, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderilecek. Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada sonuç alınamaması halinde ikinci oylamada 5'te 3 çoğunluk aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında kura çekimi yapılacak.

KOMİSYONDA CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUK DEĞİL

52 üyeli karma komisyonda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle, aday belirlemenin kuraya kalmaması için ittifak tarafından destek arayışı sürdürülüyor.

Kulislerde AK Parti'nin bu kapsamda CHP ve İYİ Parti'nin kapısını çaldığı ifade ediliyor. Millet İttifakı'nın 7 üyeden 3'ünü talep ettiği; ancak hükümetin bu rakamı çok bulduğu belirtiliyor. Uzlaşı arayışları ise devam ediyor.

Karma komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu'nda da aynı yöntem izlenerek, yeni HSK üyeleri belirlenecek. Seçilen yeni HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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