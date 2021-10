117 yaşındaki Muteber nine: Cumhuriyet ilan edildiği zaman halay çekerek kutladık

İHA

Hakkari Yüksekova'nın Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Nine, 4 ay önce geçirdiği korona virüs hastalığını ve kendi imkânlarıyla evinde tedavisini yaptı. Korona virüsü en iyi şekilde atlattığını söyleyen Muteber Nine, Cumhuriyet ilanını halaylarla karşıladıklarını anlattı.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’te 19 yaşında olan, kimlikteki yaşıyla Türkiye’nin en yaşlı kişilerin arasında yer alan Yüksekova Esendereli Muteber Engindeniz, O zaman Cumhuriyet ilanı tüm Türkiye’de olduğu gibi tüm köy halkının da sevindiğini ve akşama kadar dam üzerinde halaylar çektiklerini belirtti.

Her şey için Atatürk’e borçlu olduklarını belirten 117 yaşındaki Muteber Engindeniz Nine, "Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindik. Köyün damlarında halay çektik. Her şey için Atatürk'e borçluyuz Türkiye’de. Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk'ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce damlarda halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olurduk. Onun için ona minnettarız o bu ülkenin kutarıcısıdır" dedi.