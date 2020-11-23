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12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni baştrebörü Orhun Ene, çok heyecanlı olduğunu belirterek, herkesin gurur duyacağı bir milli takım çıkaracaklarını vurguladı

12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF),A Milli Erkek Basketol Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile sözleşme imzaladı.

Çevrim içi düzenlenen törende, TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan ve başantrenör Orhun Ene açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Ene, "Senelerce A Milli Takım formasını giydim, antrenörlükte de her kademede görev yaptım. Milli takıma çağrıldığım zaman yaşadığım heyecanı yine yaşıyorum. Geçmişe yönelik çok farklı tecrübelerim var. Oyunculuktan sonra da antrenörlükten sonra da. Ama neticede milli takımda çalışmak, benden önce çalışmış Ergin hoca gibi, Ufak hoca gibi değerli antrenörlerimizin getirdiği seviyede bir milli takıma katkıda bulunmak benim en öncelikli görevlerimden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Ene, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık sizler de biliyorsunuz, milli takım pencerelerinin çok yoğun dönemlerde olması, çalışma sürelerinin çok kısıtlı olması, bir şekilde geçmişteki milli takımlardan daha farklı bir yapı oluşturdu. Bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Bu anlamda da milli takıma çağırdığımız oyuncular bu bağlılığı ve buradaki gayreti her zaman ortaya koymuş insanlar. Bu işte en büyük sorumluluk onlara düşüyor. Cumaya kadar arkadaşlarla yoğun bir çalışma düzenine geçildikten sonra iki maçtan başlayarak güzel sonuçlarla beraber tekrardan öz güvenimizi yerine getirerek herkesin gurur duyacağı bir takım ortaya çıkaracağız."

Ömer Onan, Ene'nin 2022 Eylül'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın bitimine kadar A Milli Takımı'nın başantrenörü olacağını aktararak, "Orhun hocanın uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına da inancımız sonsuz. Millilerimiz bu hafta 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için çok önemli 2 maça çıkacak. İnanıyorum ki bu iki maçtan da galip ayrılacağız. Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ile olacak. Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak kısa süre önce A Kadın Milli Takımı'nın fanus düzenindeki organizasyonunu düzenli bir şekilde tamamladık. Şimdi erkek milli maçlarına ev sahipliği yapacağız. Fanus düzeninde büyük bir özenle gerçekleştirilecek bu karşılaşmalar Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle biliyorsunuz çok üzülsek de seyirci alamıyoruz. Bu maçları da seyircisiz oynayacağız. Milli takımımızın iki maçı da NTV ekranlarından naklen yayımlanacak." şeklinde konuştu.

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