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Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, bir kısım katılanın başvurusu üzerine, yerel mahkemenin yeni Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıklar hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı vermesini, Kasım 2018'de bozarak 12 Eylül davasını mahkemeye yeniden gönderdi. Bunun üzerine, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden görülmeye başlanan davaya, bazı müştekiler ile avukatları katıldı.
Mahkeme, duruşmaya katılan müşteki ve avukatlara tek tek bozma kararına yönelik görüşlerini sordu. Avukat Mehmet Horuş, bozma kararına katıldıklarını ancak davanın sadece iki darbeci ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirerek, "12 Eylül´ün finans yapısı da araştırılmalı" dedi. İki darbecinin 12 Eylül´den sonra mirasçılarına bıraktığı hak ve menfaatlerinin MASAK eliyle araştırılmasını isteyen Horuş, bu arada malvarlıklarına tedbir konulmasını, gelecek rapora göre da malvarlıklarına el konulmasını talep etti. Avukat Şeref Süslü, 1960´dan 15 Temmuz´a kadar yaşanan darbeleri anımsatarak, "Bu davada caydırıcı bir ceza verilmediği için 15 Temmuz darbesi yaşandı. Artık bu davada caydırıcı bir ceza verilmeli" diye konuştu.
12 EYLÜL DAVASININ DİĞER SORUMLULARI DA YARGILANMALI
İHD Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan, 12 Eylül iddianamesinde darbeye hazırlık olarak yer alan suçların, insanlığa karşı suç olarak kabul edilmemesini eleştirdi. Mahkemenin bu suçlar yönünden savcılığa insanlığa karşı suç iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasını isteyen Türkdoğan, "12 Eylül darbesinin diğer sorumluları da yargılanmalı" şeklinde konuştu.u. TBMM´nin avukatı Şebnem Demirhan da sanıkların mirasçılarına bıraktığı suçtan kaynaklı malvarlıklarına tedbir konulmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı´nın avukatı Mehmet Faruk Öztürk de darbecilerin malvarlıklarına tedbir konulması talebini yinelerken, farklı olarak Kenan Evren´in mezarının Devlet Mezarlığı´ndan kaldırılmasını istedi.
TÜM TALEPLER REDDEDİLDİ
Mahkeme, sanıkların mirasçılarının malvarlıklarına el konulması ve diğer tüm talepleri reddederek, duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.
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