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12 Eylül ve işkence
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12 Eylül'ün işkencelerinde ölümü arayanlar anlattı...

12 Eylül darbesinin ardından işkencehanelerde insanlık dışı muameleye aylarca maruz kalan dönemin gençlik liderleri, neler yaşadı... İşte yargısız infazların, işkencede ölümlerin ve idamların arasından geçenlerin anlatımları...

12.09.2018 - 04:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye, 1980 yılının sadece ocak ayında iki bin insanını yitirdi... 68'lerden 80'in 12 Eylül'üne gelinceye değinse beş binin üzerinde insan, 'sağ-sol çatışması'nın kurbanı oldu. Konuşmaya, tartışmaya fırsat bulamadan 'kabul ve red'lerin havada uçuştuğu 70'lerin ikinci yarısında Türkiye'nin gençleri birbirini tanımadan kurşun sıktı.

Yıllarca akan kan ise 12 Eylül Cuma günü sabah 03.59'da yayınına başlayan Türkiye radyolarında Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Org. Kenan Evren'in yaptığı açıklamanın ardından son buldu. 13 Eylül günü Türkiye'de kan akmadı.

12 EYLÜL'ÜN 12 SANIĞI 12 TANIĞI

2007 yılında, 12 Eylül öncesinde gençlik hareketlerinin içinde yer aldığı için bunun bedelini en ağır işkencelerle ödeyen ve birçoğu için idam cezası istenen hem ülkücü hem devrimci isimleri '12 Sanık 12 Tanık' isimli kitabımda biraraya getirdim. 12 Eylül öncesinde ülkücü ve devrimci saflarda birbirine bilenenlerin bugün darbeye ilişkin ortak görüşü, “Türkiye’yi değiştirmeleri gerekiyordu ve değiştirdiler” oldu. İşte, darbenin 38'inci yılında 12 Eylül zindanlarını yaşayanların anlatımıyla, 'Türkiye'nin darbeye nasıl hazırlandığı' ve yaşanılan acılar...

ÖNCEKİ ve SONRAKİ linklerine tıklayarak 12 ismin 12 Eylül günlerini okuyabilirsiniz...

İŞTE O 12 İSİM...

- Yusuf Ziya ARPACIK (Ülkücü bir kadro)
"İntihar etmeyelim diye, pankartlarla sardılar, sesimi bastırmak için Mehter çaldılar"

- Celalettin CAN (Dev-Genç Eski İstanbul Başkanı)
"Mevzuu onurunu koruma mücadelesiyse eğer... İşkenceye köy meydanında başladılar"

- Kadir Mahir DAMATLAR (Ülkü Ocakları Teşkilatlanma Eski Sorumlusu)
"İdamlar çıkmadan idamları yendik... 'Vatan haini' demek çok kolaydır..."

- Yılma DURAK (Doğu'nun Başbuğu)
"Ölmek için aspirinle kireci karıştırıp içtim. Ailemi işkencehaneye getirmekle tehdit ettiler"

- Gökalp EREN (TDKP Eski MK Üyesi)
"12 Eylül için beklediler... 12 Eylül darbesi için 1 yıl 2 ay beklediler"

- Tayfun MATER (Dev-Yol Davası'nın 8 No'lu Sanığı)
"600 bin insanımız işkence gördü. Banyoda soğuk su hâlâ beni geriyor..."

- Yaşar OKUYAN (MHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı)
"Rahmetli Türkeş'i tanımasaydım, Deniz'in önünde koşardım. Mamak'ta 2 ülkücü, 4 devrimci öldürüldü"

- Veysel UÇUM (TKP Kars Eski İl Sekreteri)
"Cam, demir, teneke aradım hücrede intihar etmek için... Mesailerine benle başlıyorlardı"

- İbrahim ÜNAL (TKPML/TİKKO Eski MK Üyesi)
"İkimiz de bu ülkenin evladıydık... Ülke bir şekilde 12 Eylül'e hazırlandı"

- Mustafa YALÇINER (THKO'nun kurucularından)
"Bizi sadece öldürmediler... Yaşadıklarımız film şeridi gibiydi"

- Muhsin YAZICIOĞLU (Ülkü Ocakları Derneği Eski Başkanı)
"Gök ekinler gibi biçildik... Beni her sorguda soydular, insan insan bunu yapmazdı"

- Namık Kemal ZEYBEK (Ülkücü Hareketin Eski Eğitim Sorumlusu)
"Solcu kızları ezdiklerinde dayanamayıp şiir yazdım. Ameliyatlıyken fıtığımı patlattılar"

* 12 ismin sıralaması soy isimlerine göre yapılmıştır.

 

YUSUF ZİYA ARPACIK >>

 

 

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