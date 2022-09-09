Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Okulların açılmasına birkaç gün kala hazırlıklar yapılmaya başlandı. 2022 eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması için alınan tedbirler açıklandı. Okula gitmek için toplu taşıma kullanacak olan öğrenciler ve veliler için müjdeli haber duyuruldu. Yoğun trafik oluşmasının önüne geçmek adında tedbirler alınırken toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki, 12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? İşte detaylar…