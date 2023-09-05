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        Haberler Gündem 12 Eylül’ün yıldönümünde “1982 Anayasası Yerine 2023 Anayasası” konulu önemli sempozyum

        12 Eylül’ün yıldönümünde “1982 Anayasası Yerine 2023 Anayasası” konulu önemli sempozyum

        12 Eylül'ün acı hatıralarıyla özdeşleşen ve 2011 yılından bu yana müze olan Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenecek sempozyumda yeni anayasa tartışmalarına ışık tutacak konuşmalar yapılacak

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        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:20
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        "1982 Anayasası Yerine 2023 Anayasası"
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        Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasinin sekteye uğradığı 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden yıllar geçti ancak darbenin ürünü anayasanın yerine yeni bir anayasa yazılmasına yönelik tartışmalar bitmedi. İşte bu tartışmalara ışık tutacak önemli bir sempozyum darbenin yıldönümünde düzenlenecek.

        İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğinde düzenlenecek ‘‘1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu”na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

        12 Eylül’ün acı hatıralarıyla özdeşleşen ve 2011 yılından bu yana müze olan Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kutulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açılış konuşmaları için kürsüye çıkacak.

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        Yeni anayasanın iki ayrı oturumda ele alınacağı sempozyumda önemli isimler söz alacak:

        I. OTURUM: YENİ ANAYASA İHTİYACI VE TEMEL YAKLAŞIMLAR

        OTURUM BAŞKANI:

        Ayşe Nur BAHÇEKAPILI - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi

        KONUŞMACILAR:

        Prof. Dr. Yavuz ATAR - Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili

        Prof. Dr. Haluk ALKAN - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

        Prof. Dr. Şükrü KARATEPE - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili

        Prof. Dr. Muharrem KILIÇ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

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        II. OTURUM: YENİ ANAYASADA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER YAKLAŞIMI İLE ERKLERİN DÜZENLENME ESASLARI VE İLİŞKİLERİ

        OTURUM BAŞKANI:

        Mustafa AKIŞ - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi

        KONUŞMACILAR:

        Prof. Dr. Atilla YAYLA - İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

        Dr. Yakup Levent KORKUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

        Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ - Polis Akademisi Öğretim Üyesi

        Dr. Hamit YELKEN - Yargıtay Üyesi

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