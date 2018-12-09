2019 yılı bütçe kanunu teklifi, komisyon aşamasının ardından 10 Aralık pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlayacak. Milletvekilleri pazartesi günü itibariyle cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün kesintisiz çalışacak. İlk gün, teklifin tümü üzerine görüşmeler yapılacak. Saat 13.00'te açılacak olan Genel Kurulu; ilk gün Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.



HÜKÜMET ADINA OKTAY KONUŞACAK



Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; 2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunacak. Hükümet adına konuşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Bütçenin tümü üzerinde AK Parti Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. HDP adına konuşmayı da Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli yapacak. MHP ve İYİ Parti adına ise grup başkanvekilleri konuşacak.



Kalan günlerde ise Genel Kurul 11.00'de çalışmaya başlayacak. Salı günü ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve MİT’in de aralarından bulunduğu 21 toplamda 16 kurumun bütçesi onaya sunulacak.

21 ARALIK'TA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR



12 Aralık Çarşamba günü Meclis, enerji ve ticaret bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesini görüşecek. Genel Kurul'un bütçe mesaisinin, 21 Aralık Cuma günü tamamlanması, ardından da Meclis'in yeni yıla kadar tatile girmesi bekleniyor.

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