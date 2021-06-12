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HaberlerSağlık
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12 Haziran Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Dün itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı. Konuyla ilgili son durum bu akşam 20:00'de belli olacak...

12 Haziran Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıklanıyor. Konuyla ilgili son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak...

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Haziran tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İKİNCİ DOZ AŞI MİKTARI ARTTI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881e ulaştı.

Kovid-19la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI


BAKAN KOCA: 500 BİNİNCİ DOZ AŞI AZ ÖNCE YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "500 BİNİNCİ DOZ aşı az önce yapıldı! GÜNLÜK doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerini kullandı...

AŞI BİLANÇOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.


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