12 Haziran reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi günü Show TV'nin yeni dizisi Maviyer Sürgün, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu ve Yasak Elma arasında zirve yarışı yaşandı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?