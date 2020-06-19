12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı - BALIKESİR

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i Balıkesir'de olmak üzere ülke genelinde 97 dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, 3 ay süren teknik takip sonucu Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı.Zanlıların, internette sahte ilanlar verip 103 kişiyi dolandırarak 500 bin lira topladıkları iddia edildi.Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.