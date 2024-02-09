12 katlı binada yangın
Adana'da 12 katlı binanın dördüncü katında yangın çıktı, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.
Osmangazi Mahallesindeki 12 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Fotoğraf: AA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.
Bazı kişilerin dumandan etkilendiği apartmandaki çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Fotoğraf: AA
AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ
Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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