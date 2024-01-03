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        Haberler Televizyon 12 kez en seksi kadın seçilen Michelle Keegan: Utanç vericiydi

        12 kez en seksi kadın seçilen Michelle Keegan: Utanç vericiydi

        12 kez en seksi kadın seçilen Michelle Keegan bu durumun nasıl bir duygu olduğunu anlattı. Coronation Street'teki Tina Mclntyre karakterini canlandıran Keegan aynı zamanda Our Girl filmiyle de tanınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:18
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        36 yaşındaki oyuncu, 2008 ile 2014 yılları arasında British Soap Awards ve Inside Soap Awards'ta "en seksi kadın" unvanını birçok kez kazandı. Coronation Street'te canladırdığı Tina karakteri, oynadığı süre boyunca kürtaj, cinayet, taşıyıcı annelik gibi ağır konularda rol almasına rağmen bu ödüle layık görüldü.

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        "ÇOK SİNİR BOZUCU OLDU"

        Keegan'ın The Observer'a verdiği röportajda "Utanç vericiydi. Çünkü pek çok zorlu hikayenin içerisindeydim. Aylarca her gün ağlayacak gibi olduğum bir dönem vardı ve sonunda aldığım unvan en seksi kadın olunca bu çok sinir bozucu oldu" dedi

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        "UTANIYORUM"

        Keegan sözlerine şöyle devam etti "Komik olan şu ki ben seksi değilim! Hiçbir zaman seksi olmadım! Arkadaşlarım bu duruma hep güldü. Bu kelimeyi söylediğimde bile utanıyorum."

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        "ASLA RAHAT HİSSETMEYECEĞİM"

        Michelle Keegan bu unvanla ilgili kendisini "asla rahat hissetmeyeceğini" dile getirdi. Aktris, seksi pozlar verdiği dergi çekimleriyle ilgili şunları söyledi

        "Evet, baskı hissettim ve ben biraz insanları memnun etmeye çalışan biriyim. Akışa göre hareket etmeye çalışıyorum. Ama içimde şöyle bir his vardı, 'Bunu gerçekten istemiyorum, iç çamaşırlarımla ön kapakta olmak istemiyorum.' Sonunda cesaretimi topladım ve bir hırka istedim" dedi.

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        "EVLENİR EVLENMEZ 'NE ZAMAN ÇOCUK YAPACAKSINIZ?' DENİYOR"

        Kadınların yaşadıkları baskıların erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu söyleyen Keegan "Evlenir evlenmez 'Ne zaman çocuk yapacaksınız?' deniyor. Kocama bu soru hiç sorulmuyor.

        Sanırım halen bu tür şeylerle nasıl başa çıkacağımı öğreniyorum. Eskiden gevezelik edip dururdum, oysa artık bu tür sorulara cevap vermek istemiyorum, bu kişisel bir durum" dedi.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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