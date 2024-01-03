12 kez en seksi kadın seçilen Michelle Keegan: Utanç vericiydi

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"ASLA RAHAT HİSSETMEYECEĞİM"

Michelle Keegan bu unvanla ilgili kendisini "asla rahat hissetmeyeceğini" dile getirdi. Aktris, seksi pozlar verdiği dergi çekimleriyle ilgili şunları söyledi

"Evet, baskı hissettim ve ben biraz insanları memnun etmeye çalışan biriyim. Akışa göre hareket etmeye çalışıyorum. Ama içimde şöyle bir his vardı, 'Bunu gerçekten istemiyorum, iç çamaşırlarımla ön kapakta olmak istemiyorum.' Sonunda cesaretimi topladım ve bir hırka istedim" dedi.