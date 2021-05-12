Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 12 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2021 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2021 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 12.05.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah,Kumbaba Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 12 MAYIS 2021