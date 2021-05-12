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12 Mayıs İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... İSKİ'den İstanbul su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 12 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla uğraşan İstanbulluların gündeminde arefe günü yaşanacak su kesintileri var. 12 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? 12 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

12 Mayıs İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... İSKİ'den İstanbul su kesintisi açıklaması

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 12 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.05.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.05.2021 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:12.05.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.05.2021 08:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.05.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Meşrutiyet Mah,Kumbaba Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.05.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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