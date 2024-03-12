Antalya'da sosyal medyada tanıştıkları kadınlar ile uygulama üzerinden karşılıklı müstehcen görüntü gönderen 10 kişi, tehdit edilerek dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, dolandırılan toplam paranın 12 milyon 132 bin 203 lira olduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, paraların gönderildiği hesapların sahibi 10 şüpheli hakkında, 20'şer yıla kadar hapis talep edildi.

"DOSYAYI KAPATMAK İÇİN PARA TALEP EDİYOR"

Mağdur avukatı Abdullah İlkkahraman, dolandırıcılık olayının detayını anlattı. Avukat İlkkahraman, tarafların sosyal medya üzerinden tanıştığını, sonrasında cep telefon numaralarını vererek, karşılıklı müstehcen görüntüler gönderildiğini aktardı. Avukat İlkkahraman, “Daha sonra avukat olduğunu belirten kişi olayın mağdurunu arayarak, 'Yazıştığın ve müstehcen görüntüler attığın kişi 17 yaşından küçük. Babası olaya şahit olduğundan hakkınızda suç duyurusunda bulunuldu' diyor. Avukat olduğunu söyleyen kişi, tarafları uzlaştırmak ve olayı kapatmak için para talep ediyor. Para gönderildikten sonra bu kez kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişi tarafından mağdurlar aranıyor. Savcı olduğunu söyleyen kişi, dosyanın avukat tarafından kendilerine getirildiğini belirterek, dosyayı kapatmak için bir miktar para talep ediyor. Para ödemeleri ise üçüncü kişilerin hesaplarına yapılıyor" dedi.