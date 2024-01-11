Haberler Gündem 12 Ocak Cuma 2024 yarın okullar tatil mi, var mı, yok mu? Kar tatili olan iller hangisi?

12 Ocak Cuma 2024 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangisi? 12 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Yalova gibi illerde karla karışık yağış beklenirken. 7 il içinde sarı ve turuncu kodlu uyarılar verildi. Peki 12 Ocak Cuma günü hava şartları nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:51 facebook

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7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da karla karışık yağışlı hava beklenirken, Ağrı, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak gibi iller için sarı ile turuncu kod uyarılarıları verildi.

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Ayrıca Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu gibi yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle okulların kar tatili edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor.