12 Ocak Cuma 2024 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangisi?
12 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Yalova gibi illerde karla karışık yağış beklenirken. 7 il içinde sarı ve turuncu kodlu uyarılar verildi. Peki 12 Ocak Cuma günü hava şartları nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da karla karışık yağışlı hava beklenirken, Ağrı, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak gibi iller için sarı ile turuncu kod uyarılarıları verildi.
Ayrıca Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu gibi yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle okulların kar tatili edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor.
TEKİRDAĞ, EDİRNE VE ÇANAKKALE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de hava şartlarının insanları olumsuz etkilenmesi sonucu 10 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmişti. Çanakkale'de ayrıca bugün (11 Ocak Perşembe) buzlanma ve kar yağışı dolayısı ile eğitime bir gün daha verilmesi kararı alındı.
YARIN (12 OCAK CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartlarının etkili olacağı günlerde eğitim ve öğretime ara verilmesi bekleniyor. Valilikten henüz 12 Ocak Cuma günü tatil olacağına dair bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.