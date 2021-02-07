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12. sınıflara özel 250 binlik soru bankası! TYT ve AYT soru bankası 2021

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için TYT ve AYT konu anlatımı ve deneme sınavları Habertürk Akademi'de! DijiDemi işbirliği ile 7500'den fazla video içeriğine sahip sitede üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar da unutulmadı. İşte 12. sınıflara özel 250 binlik soru bankası! TYT ve AYT soru bankası 2021

12. sınıflara özel 250 binlik soru bankası! TYT ve AYT soru bankası 2021

Uzaktan eğitime geçilen bu yeni dönemde öğrencilerin ders kaynaklarına ihtiyacı da arttı. Habertürk Akademi öğrencilerin erişimine açıldı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler için deneme sınavları ve konu anlatımları yer alıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar da unutulmadı! AYT ve TYT için özel konu anlatımları, soru bankası ve deneme sınavları yer alıyor. 7 gün boyunca üyelik ücreti olmayan Habertürk Akademi'de üniversite sınavına hazırlananlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu videolara ve deneme sınavlarına ulaşabilecek. İşte AYT-TYT soru bankası ve deneme sınavları..

TYT-AYT KONU ANLATIMLARI

Habertür Akademi'de toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Üniversite sınavına hazırlananlara özel TYT ve AYT konu anlatımları da site içerisinde yer almaktadır.

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AYT-TYT DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Deneme sınavlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak katılabilirler.

TYT DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN

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