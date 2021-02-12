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12 Şubat İzmir Cuma namazı saati: İzmir Cuma namazı saati ne? İzmir'de Cuma namazı ne zaman kılınacak?

İzmir'de camilerde cuma namazı kılmak isteyen, cuma namazına gidecek olan vatandaşlar "İzmir Cuma namazı kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan cuma namazı saati merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanının arkasından kılınıyor. Peki, İzmir Cuma vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 12 Şubat cuma günü İzmir Cuma namazı saati...

12 Şubat İzmir Cuma namazı saati: İzmir Cuma namazı saati ne? İzmir'de Cuma namazı ne zaman kılınacak?

İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 12 Şubat Diyanet İzmir Cuma namaz saati...

12 ŞUBAT 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

12 Şubat 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:31

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
12 Şubat 2021 Cuma06:3707:5913:3116:2618:5320:10
13 Şubat 2021 Cumartesi06:3607:5813:3116:2618:5420:11
14 Şubat 2021 Pazar06:3407:5613:3116:2718:5520:12
15 Şubat 2021 Pazartesi06:3307:5513:3116:2818:5620:13
16 Şubat 2021 Salı06:3207:5413:3116:2918:5720:14
17 Şubat 2021 Çarşamba06:3107:5313:3016:3018:5820:15
18 Şubat 2021 Perşembe06:3007:5213:3016:3118:5920:16


NAMAZ SONUNDA SELAM VERMENİN ANLAMI NEDİR?

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre namazların sonunda önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bunun bilerek terk edilmesi namazın tekrar kılınmasını gerektirir. Farkında olmadan terk edilmesi hâlinde ise bir şey gerekmez. Bu selamda “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-selâm” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını eklemek ise sünnettir. Bir görüşe göre de, sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter (İbnü’l-Hümâm, Feth, I,328; Zeylaî, Tebyîn, I, 125).
Birinci selamı vermeyi farz gören Şâfiîlere göre bunun terk edilmesi namazı da iptal eder (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 273).

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