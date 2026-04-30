        12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 12. yargı paketi içeriği nedir ve maddelerinde af, infaz, IBAN kiralama var mı, ne zaman çıkacak?

        12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri, yargı sisteminde yapılacak değişiklikleri yakından takip eden milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yargılamaların hızlandırılması, hak ihlallerinin azaltılması ve infaz sistemine yönelik olası düzenlemeleri kapsaması beklenen paketle ilgili "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?", "Ne zaman çıkacak?" ve "Af düzenlemesi var mı?" soruları en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Peki, 12. yargı paketi içeriği ve maddelerinde af, infaz düzenlemesi, IBAN kiralama var mı, son durum ne? İşte 2026 12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Türkiye’de yargı reformlarına yönelik araştırmalar sürerken, 12. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulup sunulmadığı, paketin ne zaman yasalaşacağı ve içeriğinde af ya da infaz düzenlemesi bulunup bulunmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle "12. Yargı Paketi Meclis’te mi?", "Af çıkacak mı?" ve "İnfaz düzenlemesi olacak mı?" soruları, en çok merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor. İşte 12. Yargı Paketi detayları...

        12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, SON DURUM NE?

        Henüz resmî takvimi netleşmeyen 12. Yargı Paketi'nin mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonda ele alınması bekleniyor. 12. Yargı Paketi, TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

        BAKAN GÜRLEK'TEN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

        Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini, ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmek, bu mahkemelerin iş yükünü dengeleyen yapısal adımlar atmak ve dijitalleşmeyle süreçleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." şeklinde konuştu.

        Adliye koridorlarında harcanan vakti kısaltacaklarını belirten Gürlek, çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, ticaret mahkemesi başkanlarının fikirlerine önem verdiklerini, önerileri pakete derç ettiklerini kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında da 12. Yargı Paketi için yargı camiasındaki meslektaşları ile sürekli istişare içinde olduğunu açıkladı.

        İki temel eleştiriye vurgu yapan Bakan Gürlek şöyle konuştu:

        "Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik."

        Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi ile birlikte hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında da çalışma yapacaklarını ifade etti. Yeni yargı paketinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirten Bakan Gürlek, “Adalet Bakanı olarak bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının sahadaki uygulamalarını yakından izlemek ve gözlemlemek amacıyla tüm adımları istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını görüyoruz.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan kanuni düzenlemelerin siyasi partilerin büyük ekseriyetle ve desteğiyle milletin ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini gözlemliyoruz. Biz Adalet Bakanlığı olarak milletin her kesimini ilgilendiren, her vatandaşımıza dokunan adalet ve hukuk sistemimizi daha hızlı, daha etkin ve daha erişebilir kılan düzenlemeler için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bizim için adalet sadece yargı süreçlerindeki ilerleyiş değil, hayatın her anlamda var olan bir yapıdır. Vatandaşlarımızın beklentisini biliyoruz, ihtiyaçlarını görüyoruz, gereğini yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 12’nci yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis’e sunulacak. Ben Adalet Bakanı olarak şunu ifade etmek istiyorum.

        Milli Birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye yolunda her kesimin aldığı sorumlulukları provoke etmeye çalışan, karanlık dehlizlerin farkında olmaya ve sabırla ilerleyen sürece katkı sunmaya devam etmeliyiz. Zira coğrafyamıza kurulan küresel tuzaklardan korunmanın tek yolu birbirimize sıkı sıkıya bağlanmak, kardeşlik hukukumuzu ilerletmektir” dedi.

        "12. YARGI PAKETİNDE İŞ DÜNYASINI İLGİLENDİREN ADIMLAR ATACAĞIZ"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki güvenliğin artmasının ve yargısal süreçlerin hızlanmasının iş dünyası için önemli olduğunu belirterek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan firmalara, biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız.” dedi.

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve heyeti Adalet Bakanı Gürlek’i Bakanlıkta ziyaret etti. ASKON heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi’nde iş dünyasını ilgilendiren düzenlemelerin de yer alacağını söyledi.

        Yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan iş dünyası için hukuki güven ortamının daha da artırmak istediklerini vurgulayan Bakan Gürlek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete ve bölgelerine katkı sunan firmalara biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız. Amacımız hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk güvenliğiyle birlikte de yatırımcıların bölgede yatırım yapması, istihdam sağlaması.” dedi.

        Bölgede çatışmalardan kaynaklı yaşanan krizlerin Türkiye için fırsata çevrilebileceğini vurgulayan Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Yatırımcı Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Ama kafasında elbette sorunlar var. Hukuki güvenlik konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Yatırımcı geldiği zaman aklında ‘Ben ileride şu davayla karşılayabilir miyim?’, ‘Şu davayı açsam şu ticaret mahkemesinde daha uzun sürer mi?’ soruları olmamalı. Bu konularda özellikle sahadan da bilgi alıyoruz. Tahkimle ilgili de düzenlemelerimiz var.”

        12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

        Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

        12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.

        Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.

        Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.

        "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum"

        Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

        Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."

        "Suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

        Bunu mukayeseli hukukta araştırdıklarını ancak bu yönde bir çalışmalarının olmadığını belirten Gürlek, "Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor 'ailelere de bir düzenleme yapalım' diye. Ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması, denetlemesi lazım." diye konuştu.

        Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
