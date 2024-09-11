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        Haberler Gündem Güncel 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, serbest kaldı! | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, serbest kaldı!

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:00
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        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, serbest kaldı!
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        İHA'nın haberine göre kaza; dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi.

        Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI!

        Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti.

        Kaan Altunter'in cenazesi, bugün Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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