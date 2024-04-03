Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin ardından Finlandiya'da bayraklar yarıya indirildi

        12 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin ardından Finlandiya'da bayraklar yarıya indirildi

        Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir ilköğretim okulunda 12 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirilen ve 12 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, ikisinin ağır yaralandığı olayın ardından ülkede milli yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finlandiya'da bayraklar yarıya indirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finlandiya, 12 yaşındaki bir 6. sınıf öğrencisinin okulda arkadaşını öldürmesinin yasını tutuyor.

        Helsinki'nin 100 km kuzeyinde bulunan Vantaa kentindeki Viertola adlı ilköğretim okulunda dün gerçekleşen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu.

        12 yaşındaki bir öğrencinin üç arkadaşını bir aile yakınına ait silahla vurması ve çocuklardan birinin ölmesi, ikisinin ağır yaralanmasının ardından ülkede bayraklar yarıya indirildi. Milli yas ilan edildi.

        Hastaneden ve polisten ağır yaralı iki çocuğun durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Polis, vuran ve vurulan çocukların adını da paylaşmadı. Ancak vurulan çocuklardan birinin Kosovalı bir kız çocuğu olduğuna dair Kosova Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

        Finlandiya, silah ruhsatı düzenlemesinde 2010 yılında sıkılaşmaya gitmiş, bireysel silahlanma yaşını 18'den 20'ye çıkarmıştı.

        Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırının ardından 'derin bir şok içinde olduğunu' ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!