12 yaşındaki çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü!

İHA'nın haberine göre, ilçede yeniden yapılmak üzere yıkılacağı için tahliye edilen bir binanın bahçe duvarı, oyun oynayan Berat Ç.'nin (12) üzerine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Berat Ç. yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bina etrafına güvenlik amaçlı emniyet şeridi çekti.

Olayda ağır yaralanan Berat Ç.'nin komşusu Gönül Gemici “Duvar yıkılınca çocuk altında kalıyor. Durumu çok ağırmış. Babaanne duyunca fenalaştığı için onu da hastaneye kaldırdılar. Önlem alınmayan bir bina. Yıkılacakmış zaten çocuk da oynarken duvarın altında kalıyor” dedi.