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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki yakınını vurdu! - Gündem haberleri

        İzmir'de tabancayla vurulan 13 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        İzmir'de feci bir olay meydana geldi. Kentte 12 yaşındaki bir çocuk silahla oynarken 13 yaşındaki yakınını vurdu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:35
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        12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki yakınını vurdu!
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        İzmir'in Buca ilçesinde tabancayla vurulan 13 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, bir çocuğun tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine Zafer Mahallesi'ndeki eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yaralı bulunarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eymen Y. (13) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İfadesi alınan yakınlarının, Eymen Y'nin 12 yaşındaki akrabası Y.K.C. ile tabancayla oynadıkları sırada kazara vurulduğunu, Y.K.C'nin korkarak evden kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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