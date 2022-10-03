12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini vurdu

DHA

Olay, bugün saat 15.15 sıralarında Selçuk´un Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.´nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.´nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde M.Ç.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz M.Ç.´nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.