12 yaşındaki Zehra, 6'ıncı kattan düştü

DHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 12 yaşındaki Zehra Nermin Azak, 6'ıncı kattan düşerek öldü.

İlçe merkezinde Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ıncı katında ailesiyle oturan Zehra Nermin Azak, bu sabah 07.00 sıralarında odasının penceresinden zemine düştü. Komşusunun durumu fark etmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra Nermin Azak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6'ıncı sınıf öğrencisi Zehra'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.