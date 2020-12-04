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12 yıldır firari zanlı arkadaşının dükkanında yakalandı

Bursa'da 12 yıldır firari olan ve hakkında 21 mahkemece verilen toplam 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile 124 bin 400 TL adli para cezası bulunan şahıs arkadaşının iş yerinde polis ekiplerince yakalandı.

12 yıldır firari zanlı arkadaşının dükkanında yakalandı
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüzel kişilikleri kullanarak, resmi belgelerde sahtecilik yaparak defalarca dolandırıcılık suçuna karışan ve 12 yıldır firari olarak aranan Türker U.'nun (51) Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Kaynak Çıkmazı'nda arkadaşına ait iş yerinde gizlendiği yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahıs hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, şüphelinin 21 mahkemeden toplam 48 yıl 8 ay hapis, 124 bin 400 TL de adli para cezası aldığını belirledi.

Türker U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Uluca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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