Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Ebru İşeri, geçen yıl mayıs ayında karında şişlik, uykuya eğilim ve beslenme sorunlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.
DHA'nın haberine göre; yapılan tetkikler sonucu Ebru İşeri'ye karaciğer kanseri ve siroz teşhisi konuldu. Organ nakli sırasına alınan Ebru İşeri, hastalığı nedeniyle 52 kilodan 35 kiloya kadar düştü.
Ebru İşeri'nin hastanede tedavisi sürerken, Rize'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğerinin ailesi tarafından bağışlandığı haberi geldi. Alınan karaciğer Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla Isparta'ya gönderilmek üzere hazırlanırken, Ebru İşeri de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Yaklaşık 1250 kilometre uzaklıktan getirilen karaciğer, Genel Cerrahi Anabilim Dalı karaciğer ve böbrek nakli sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu ve ekibi tarafından yaklaşık 6 saat süren başarılı operasyonla Ebru İşeri'ye nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından iyileşme süreci takip edilen Ebru İşeri, taburcu edildi. Bir süre daha ilaç tedavisi sürecek İşeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KARACİĞER 1250 KİLOMETRE UZAKTAN
Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sabuncuoğlu, "Hastamızın çok kısa bir zamanı kalmıştı, başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Karaciğer 1250 kilometre uzaktan çıktı. Diğer tarafta hayati riski bulunan hastamıza 6 saatlik karaciğer nakliyle beraber toplam 20 saatte operasyon gerçekleştirdik. Bunda bakanlığımızın vermiş olduğu gerek uçak, havayolu, gerek koordinasyon desteği payı çok büyük. Hastamız şu an çok iyi, bundan sonra da sürekli takibimizde olacak" dedi.
'YOĞUN BAKIM DÖNEMİ OLDUKÇA RİSKLİ'
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz da, karaciğer nakillerinin uzun süren operasyonlar olduğuna ve çok risk taşıdığına dikkati çekti. Solmaz, "Ameliyat esnasında ve sonrasındaki 24-48 saatlik yoğun bakım dönemi oldukça risklidir. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra post-pop dediğimiz bir tedaviye tabi tutuluyor ve bir yandan gastroentroloji uzmanlarımız diğer yanda genel cerrahlarımız tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor" diye konuştu.
'YENİDEN HAYATA TUTUNDUM'
Ebru İşeri de, zor bir dönemden geçtiğini ve çoğu zaman umudunu kaybetme noktasına geldiğini belirterek, "Tam 'Her şey bitti' derken Rize'den bir bağışçının karaciğeriyle yeniden hayata tutundum. Çok zor günler geride kaldı. Burada gerek doktorlarımız gerekse sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilendi ve gördüğünüz gibi şu an karşınızda gayet iyi durumdayım" dedi.
ORGAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ
Organ bağışının önemine değinen Ebru İşeri, şöyle devam etti: "Bir insanın yapabileceği en büyük iyilik organ bağışlamaktır. Organ nakli geçirmiş bir hasta olarak, onu çok bekledim, çok umut ettim. Umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da oldu, acabalarla yarıştığım çok zamanlar oldu ama tüm insanlarımıza sesimi duyurmak istiyorum; lütfen elinizden gelebiliyorsa, yapabileceğiniz en büyük iyilik bir hayat kurtarmak, o insana bir nefes verebilmek. Herkesi de bu duyarlı çağrıma davet ediyorum."
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