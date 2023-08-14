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        Haberler Televizyon 13 Ağustos reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        13 Ağustos reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 13 Ağustos Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle ekrana gelen filmler reyting sıralamasında öne çıktı.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 13 Ağustos AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 08:33
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        13 Ağustos Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star, Nalan gibi yapımlar reyting yarışında zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        13 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle payalaşacağız.

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        13 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        13 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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