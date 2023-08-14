13 Ağustos reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

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13 Ağustos Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star, Nalan gibi yapımlar reyting yarışında zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

13 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle payalaşacağız.