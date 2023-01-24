13 araca ve trafoya çarptı! Elektrikler kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 13 araca ve trafoya çarptı! Elektrikler kesildi
ABONE OL

Sultangazi´de 3 sokakta 13 araca çarptı

İstanbul Sultangazi'de şoke eden bir kaza meydana geldi. İlçede sabaha karşı yaşanan olayda bir cip park halindeki 13 araca çarpınca mahallenin elektriği kesildi

13 araca ve trafoya çarptı! Elektrikler kesildi
DHA

Sultangazi'de bir sürücü cipiyle park halindeki 13 araca çarptı. Sokakta bulunan trafoya da çarparak kullanılamaz hale getiren sürücü sokakta elektriğin de kesilmesine sebep oldu.

DHA'nın haberine göre alkollü olduğu iddia edilen Ayhan P. , cipiyle 04.45 sıralarında önce kaldırıma çıktı, ardından üç farklı sokakta park halindeki 13 araca çarpıp bir trafoya çarparak durdu.

Olayın ardından mahalle sakinleri panik halinde sokağa indi, trafonun zarar gördüğü sokakta elektrikler de kesildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasarlı araçların bazıları çekici ile kaldırıldı, parçalanan trafonun tamir edilmesi için ise çalışma başlatıldı.

Bazı araç sahiplerinin, kullanılamayacak hale gelen araçlarının başında çekici bekledikleri, bazı araçların hala park yerlerinde oldukları görüldü. Sürücünün olay sonrasında gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü, bir süre sonra ise serbest kaldığı öğrenildi.

ÜÇ SOKAKTA 13 ARAÇ DARMADAĞIN HALDEYDİ

Ticari aracı zarar gören Oktay Pekcan, "Gece 04.50 sıralarında sese uyandım. Patlama sesi gibi, lastik sesi. Ben de çıktım dışarı. Aracımın yan tarafını göçmüş halde olduğunu gördüm. Sonra kafamı çevirdim, iki hatta üç sokak aşağıdan da sesler geliyor. Yürüdüm baktım, arabalara vuran bir cip önünde demirleri de vardı. Eşine zor rastlanacak bir durum, geldiğimde bu sokak darmadağın haldeydi. Bu kişi alkolsüz olamaz ya da başka bir şey var. Cadde boyunca 13 araç. Bu araçların bazıları kaskolu bazıları kaskosuz, bazıları arabasını yeni almış, zorluklarla almış. Bu araçların hepsi zarar gördü, benim zararım ise en az 50 bin TL oldu." dedi. Aracı kullanılamaz hale gelenlerden biri ise, "Ben 07.30´da dışarı çıktığımda aracımın pert olduğunu fark ettim. Üç sokakta 13 araç ağır maddi hasarlı. Şu an aracımı yerinden bile kıpırdatamıyorum. İşimizden gücümüzden olduk. Sürücünün alkollü olduğu söyleniyor ve yapacak hiçbir şeyimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde karanfillerle anıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Uğur Mumcu, evinin önünde karanfillerle anıldı
Zigana Dağı Geçidi için "kütle hareketi" uyarısı!
GÜNDEM Zigana Dağı Geçidi için "kütle hareketi" uyarısı!
Son dakika haberler: Ankara'da annesini taciz edeni döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
GÜNDEM Annesini taciz edeni döverek öldürmüştü! Cezası belli ...
Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu
GÜNDEM Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere yaklaşık 73 milyon lira ceza uygulanacak
GÜNDEM Kimyasal atıkları doğaya bırakanlara rekor ceza!
Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki ava 13 bin lira ceza
GÜNDEM Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki ava 13 bin lira ceza
Son dakika: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı! - Haberler
GÜNDEM Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme!
Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında
GÜNDEM Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında
Habertürk’ten açıklama
GÜNDEM Habertürk’ten kamuoyuna duyuru
Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı
GÜNDEM Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.