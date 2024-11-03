13 araçlık zincirleme kaza! 22 yaralı var
Afyonkarahisar - İzmir yolunda 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 1'i ağır 22 kişi yaralandı
Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'ii ağır, 22 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir kara yolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında meydana geldi.
TÜNEL ÇIKIŞINDA KAZA YAPTILAR
İ.T. yönetimindeki otomobil ile E.S. ve İ.S. kontrolündeki araç zincirleme kazaya karışıp, bariyerlere çarptı.
Tünelden çıkan 10 araç da kazaya karıştı. Kazada 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 2 yaralıdan 1’inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.