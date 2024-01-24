Haberler Magazin 13 dalda aday gösterildi! Oppenheimer’ın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

13 dalda aday gösterildi! Oppenheimer'ın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? 2023'ün en çok ses getiren filmi olan Oppenheimer, 96. Oscar ödüllerinde 13 dalda aday gösterildi. 21 Temmuz 2023'te vizyona giren film ülkemizde 1 milyondan fazla izlendi. Bu büyük çıkışın ardından hayatını izlediğimiz Robert Oppenheimer'dan oyuncularına kadar film mercek altına alındı. İşte detaylar… Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:23 facebook

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Yönetmen Christopher Nolan’ın her ayrıntısını büyük bir titizlikle işlediği filmi Oppenheimer vizyona girdiği 21 Temmuz’dan bu yana ses getirmeye devam ediyor. Oppenheimer’ın konusu olan ünlü fizikçi Robert Oppenheimer’ı filmde Peaky Blinders dizisinde adından söz ettiren Cillian Murphy canlandırıyor.

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OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Oppenheimer filminin konusu adını da aldığı Julius Robert Oppenheimer’ın atom bombasını yapma sürecini ve patlamadan sonrasını kapsamakta. Film, bize ilk olarak Oppenheimer kimdir sorusunun cevabını verecek şekilde Robert Oppenheimer’ın Niels Bohr tarafından teorik fizik okumaya yönlendirilmesi ve tüm bunların onun iç dünyasına etkilerini anlatarak başlar. Sonrasında Aralık 1938’de nükleer fisyon keşfiyle birlikte Oppenheimer bunun bir silah olarak kullanılabileceğini fark eder. Bu alandaki çalışmalarıyla tanınmaya başlamış olan ünlü fizikçi, II. Dünya Savaşı sürecinde Amerika Birleşik Devletlerinde Manhattan Projesine liderlik etmek üzere işe alınır.