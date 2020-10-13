AA / HABERTURK.COM

Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor.. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamayı yapmıştı: "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin."

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

11 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1212 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat eden kişi sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 77 bin 594 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 475 bin 839'a çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 117 bin 60 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 185 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 945 bin 505 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti.