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        Haberler Gündem Güvenlik 13 ilde "Sibergöz" operasyonu: 65 gözaltı

        13 ilde "Sibergöz" operasyonu: 65 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:32
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        13 ilde "Sibergöz" operasyonu: 65 gözaltı
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        13 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatan olduğu gibi siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Organize suç örgütü kurarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'daki operasyonlarda, sosyal medyadan irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, "yüksek kazanç vaadiyle" vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları ve kazançları da kripto borsalarında "aklamaya" çalıştıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, diğer illerdeki operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Organize suç örgütü kurarak 'çevrim içi yasa dışı bahis" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformu üzerinden 'sahte klima ve tarım aleti satışı' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu."

        Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktararak, operasyonları gerçekleştiren kolluk kuvvetini tebrik etti.

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        #Sibergöz
        #operasyon
        #Ali Yerlikaya
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