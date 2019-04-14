Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük'teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük'te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.