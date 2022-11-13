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Haberler Yaşam Şans Topu 13 Kasım 2022 Pazar şans topu sonuçları açıklandı! Şans topu numaraları sorgulama ekranı! 13 Kasım şans topu kazanan numaralar
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13 Kasım Şans Topu Sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...

Haftada iki kere düzenlenen Şans Topu'nun ilk çekilişi Çarşamba günü yapılmıştı. Haftanın son çekilişi ise bu akşam tamamlandı. İşte, 13 Kasım Pazar gününün kazandıran Şans Topu numaraları...

13 Kasım 2022 Pazar şans topu sonuçları açıklandı! Şans topu numaraları sorgulama ekranı! 13 Kasım şans topu kazanan numaralar

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü çekilen Şans Topu'nun haftalık son çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. İşte, günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

13 KASIM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

3 - 6 - 16 - 26 - 33 + 4

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 13 KASIM 2022?

Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi 2.3 Milyon olarak açıklandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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