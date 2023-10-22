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        Haberler Gündem Güncel 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı - Haberler

        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:46
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        13 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı
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        Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 13 katlı binada inceleme yapan uzman ekip, binanın belirli bölümlerine 135 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 850 kapsül yerleştirdi.

        Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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