Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Giriş: 22.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:46
Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 13 katlı binada inceleme yapan uzman ekip, binanın belirli bölümlerine 135 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 850 kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binanın yıkımı gerçekleştirildi.