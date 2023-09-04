Depremin vurduğu Hatay’da 13 katlı lüks site, tepesine iş makinesi çıkarılarak yıkılmaya başlandı.

İHA'nın haberine göre bina tepesindeki iş makinası, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da ekiplerin hasarlı binaları yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekiplerin yıkıma tepeden başlamasının kendilerine ilginç geldiğini belirten çevre sakinlerinden Cansu Kara, “Birkaç gün öncesinde görmüş olduğunuz binaya vinçle, yıkım yapılacak diye geldiler. Ben de yakında bulunan bir spor salonunda çalışıyorum. Yıkım tepeden başladığı için çevreye moloz düşüyor, tabi ki Hataylılar olarak biz bu duruma alıştık. Tepeden yıkıyor olmaları bize çok ilginç geldi açıkçası. Çünkü kaç tonluk makinelerin en tepeden kat kat yıkmaları bize garip geliyor. Burayı araç ve yaya trafiğine kapattılar" dedi.