Ordu'da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Avluca Mahallesi’nde 7 Mart’ta kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şen ve köpeğinin 14'üncü kurban olabileceğini değerlendiriyor.

Samsun’un Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nde 7 Mart’ta 80 yaşındaki Ayşe Şen ve köpeğinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Ekipler kayıp kadının bulunması için Avluca Mahallesi ve civar mahallelerde çalışmalara başladı. Ancak aradan geçen 7 aya rağmen yaşlı kadına ulaşılamadı. Yaşlı kadını arama çalışmalarına son verilirken, olayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 13 kişiyi katlettiği için tutuklanan Mehmet Çayıroğlu’nun işlediği cinayetler arasında yer alan Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Sevim Semiz ve kızları Emine Semiz ile Havva Güler’in cenazesine katıldığı iddia edildi.

Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Köylülerin jandarmaya verdikleri ifadede Çayıroğlu’nu cenazede gördüklerini söylemesi şaşkınlık yaratırken, kayıp Ayşe Şen’in yeğeni Mahmut Taslak da jandarmaya verdiği ifadede, “Halam Samsun’un Canik ilçesi Avluca köyünden. Evinden ayrıldı bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yanında köpek vardı, köpekte kayboldu. Üzerinde 6 ila 8 bin TL vardı. Kaybolduktan sonra son görüldüğü yerde Çayıroğlu’da bir evde kalmış. Köyün muhtarı Çayıroğlu’nu tanımış. Öldürülmüş olabilir, hiç bir yerde iz yok” dedi.

Bu ifadeler doğrultusunda seri katilin 14’üncü kurbanının Ayşe Şen olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Öte yandan Ünye Kapalı Cezaevi’nde bulunan Çayıroğlu’nun, güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

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