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13 köpek ölmüştü; o zehirli etten yiyen martıyı veterinerler kurtardı

Antalya'nın Demre ilçesinde, 13 köpeğin ölümüne neden olan zehirli etten yiyen martı, veteriner ve teknikerin sahip çıkıp, tedavi uygulamasıyla kurtarıldı.

13 köpek ölmüştü; o zehirli etten yiyen martıyı veterinerler kurtardı
DHA

Demre ilçesindeki Kömürlük ve Taşdibi sahillerine önceki gece atılan zehirli etten yiyen 13 köpek, öldü. Sahilde balık tutanlar, köpeklerin ölümünü Demre Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli veteriner Dilek Bolat ve veteriner teknikeri Ömer Kocagöz'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolat ve Kocagöz, ağzından ve anüsünden akıntı gelen martıyı da görünce sahip çıkıp, kliniğe götürerek, tedavi uyguladı. Zehirli etten yediği belirlenen martı, tedaviyle iyileştirildi.

Veteriner Dilek Bolat, akıntının kokusunun, köpeklerdeki zehir kokusu ile aynı olduğunu belirterek, "Belli ki martı, köpeklere atılan zehirli etten küçük parça yemiş. Hemen tedavi ettik. Kendine geldi, ölümü atlattı. Milli Parklar ve Doğa Koruma Finike Şefliği ekiplerine haber verdik. Gelen ekibe martıyı teslim ettik. Tedavisine ileri aşamada devam edilecek" dedi.

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