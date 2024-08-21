13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

"KENDİ EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZGÜNÜM

Öldürülen köpeklerden birinin sahibi olan Ali Akkoç, kendi evladını kaybetmiş gibi üzgün olduğunu belirterek, "Kaybolan köpekler arasında benim de köpeğim vardı. Böyle ölmelerinden dolayı çok üzgünüm ve yaralıyım. Adeta evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Belediye başkanımıza yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Süleyman Demiröz da köpeklerin öldürülmesini kınadıklarını ve sorumlularının bir an önce bulunmasını istediklerini ifade ederek, “Ölen köpeklerden biri de benimdi. Kimseyi zan altında bırakmıyoruz ama bu vahşeti kimin gerçekleştirdiğinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Gerekli şikayetlerimizi jandarmaya yaptık, onlar da olayla ilgili tahkikat yapılacağını belirtti. Başkanımızın da olayı takip edeceğini biliyoruz, artık bundan sonrası yargının işi" dedi.