Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 13 Mart Cumartesi günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

13 MART CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük / beIN Sports HD 1

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor / beIN SPORTS HD2

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor / beIN SPORTS HD1

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray / beIN SPORTS HD1