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HaberlerYaşamSayısal Loto
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13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milyonlarca oyunsever haftalardır devreden dev ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını hazırladı. Çılgın Sayısal Loto oyunu her Cumartesi akşamı Alp Kırşan'ın sunumu ile Milli Piyango Online internet sayfasından ve YouTube kanalından izlenebiliyor. Talih kuşunun kendi başına konup konmadığını merak edenler için 13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik

13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Alp Kırşan'ın sunumu ile canlı yayında açıklanan Sayısal Loto bu hafta dev ikramiye olarak 124 milyon lira veriyor. Tam 95 çekiliş boyunca şanslı rakamları kimse bilemedi. Dev ikramiye adeta kar topu gibi büyüdü. İşte 13 Marty Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonucuna göre şanslı rakamlar şöyle: 11, 19, 25, 32, 54, 71. Joker: 61

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazı Kazan Oyunları

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