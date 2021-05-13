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13 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İstanbul su kesintisi olan ilçeler

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım sebebiyle yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerini vatandaşlarla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

13 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İstanbul su kesintisi olan ilçeler

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 13 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

13 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.05.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 13 MAYIS 2021

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