CCN Holding ve GE Sağlık, Ankara'da bulunan ve 3 bin 711 yatak kapasiteli Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nü açtı. Yaklaşık üç yıl süren inşaatın ardından 1.3 milyar dolarlık kampüs, Türkiye'nin en büyük kamu-özel işbirliği (PPP) ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri haline geldi.

2016 yılında Türkiye'de sağlık hizmetleri alanında ilk operasyonel kamu özel ortaklığının kurulmasından bu yana GE Sağlık ve CCN Holding, 2017'nin başlarında hastaların hizmetine açılan bin 300 yataklı Mersin Entegre Sağlık Kampüsü PPP projesi için kapsamlı teknoloji ve çözüm paketleri sunmak üzere ortaklığı sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bilkent Entegre Sağlık kampüsü, bir tanı merkezinden ve farklı tıbbi hizmetler sunan altı farklı binadan oluşuyor. Bunlar, kardiyovasküler hastane, genel hastane, çocuk hastanesi, doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, nöroloji hastanesi ve Sağlık Bakanlığı için klinik bir otel ve idari bina olarak açıklanıyor. Kampüste ayrıca 904 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 300 yataklı fizyoterapi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alıyor.

GÜNDE 100 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Günde 100 bin hastaya bakım hizmeti verme kapasitesine sahip kampüsün hastalar, ziyaretçiler ve personel dâhil günde 36 binden fazla kişiye yemek hizmeti vermesi bekleniyor. Projenin klinik ve klinik olmayan destek hizmetleri de dâhil olmak üzere 12 binin üzerinde iş olanağı yaratması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan CCN Holding Başkanı Murat Çeçen, "Bilkent Sağlık Kampüsü'nün açılışı, kamu sektörü modellerini özel sektör yetkinlikleri ile birleştiren ve tamamen işbirliğine dayalı bir ortaklığın sonucu olarak, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük PPP sağlık hizmeti yatırımlarını temsil ediyor" dedi.

GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Colin ise, "Bilkent Kampüsü'nün açılışının yapılması ile, ülke ve bölge genelindeki tüm vatandaşlar, son teknolojiye sahip ve merkezi bir konumda yer alan tesisteki yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine artık erişim sağlayabilecek. Türkiye, hem bölgede hem de dünyada sağlık hizmetleri dönüşümündeki öncü statüsünü bu açılış ile bir kez daha doğrulamış oldu" ifadesini kullandı.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER İLE DONATILDI

Kampüste kurulan yenilikçi çözümler arasında, meme kanserinin erken teşhisi için hastalarda ağrı, rahatsızlık ve endişe hissini uzaktan kumanda ile azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış mamografi sistemi, düşük doz teknolojisiyle tek kalp atımında kardiyak çekimleri yapabilen bilgisayarlı tomografi, düşük doz PET/BT çekimleri gerçekleştirebilen ve bu sayede kanser teşhisinde etkin bir performans ortaya koyabilen PET/BT teknolojileri yer alıyor.

Öte yandan, hastanede bulunan, yüksek hassasiyete sahip dedektör teknolojisini kullanan anjiyo cihazları ile de yüksek görüntü kalitesi ve düşük doz anjiyo tetkik imkanı sağlanabileceği bildirildi. Kadın hastalıkları çekimlerinde ileri teknoloji ultrasonu, gelişmiş anestezi cihazı, akciğer koruma özellliğiyle kapsamlı bir çözüm sunan hastabaşı ventilatörü ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) sistemi ayrıca kurulan sistemler arasında bulunuyor.

1987'den beri Türkiye pazarında yer alan GE Sağlık bünyesinde 300'den fazla çalışan bulunuyor. 40 binden fazla GE tıbbi sisteminin ise ülke genelinde 3 binden fazla sağlık kurumunda kurulu olduğu belirtiliyor.

Şirketin, sadece Türkiye'de son iki yılda 230 milyon dolar değerinde PPP projeleri gerçekleştirdiği bilgisi verildi.