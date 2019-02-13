SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM >8 ilde operasyon! Yakalanmamak için yaptıkları kanıt oldu

13 milyonluk kripto parayı çalan şüpheliler PUBG oynayınca yakalandılar

İstanbul'da bir kripto para şirketinden 13 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun üzerinden sesli görüşmeler yapınca yakalandı

Giriş: 13.02.2019 - 12:46 | Güncelleme:  DHA

İstanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir şirket paraların çalındığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. DHA'nın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şirkette açılan 2 sanal para hesabının hacklenerek ele geçirildiğini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarındaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paraları başka sanal para hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

 



YAKALANMAMAK İÇİN PUBG ÜZERİNDEN KONUŞMUŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun üzerinden sesli görüşmeler yaptığını ve konuşma detaylarını belirleyerek izlemeye aldı. Bunun üzerine polis, şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya'da yaşadığını belirlediği 24 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.



1 MİLYON 300 BİN LİRA SANAL PARA ŞİRKETE TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin lira nakit para ile ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sanal para ele geçirilerek şirket yetkililerine teslim edildi.



6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla sorgulanmalarının ardından emniyetten serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla toplam 16 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X