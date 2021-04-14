Survivor 2021'de son bölümde iletişim oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. Gönüllüler kıl payı oyunu kaybetti. Oyun esnasında Merve Aydın kötü bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Yarışmada son günlerde Ünlülerde Batuhan ve İsmail, Gönüllülerde ise Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu sık sık tartışma yaşadı. Tartışmalar SMS oylamasında önemli rol oynadı. Peki Survivor SMS sıralaması ne oldu? Survivor son bölümde kim elendi, kim gitti?