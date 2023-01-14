"13 Ocak Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralaması özellikle geçtiğimiz akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Da Vinci Şifresi, Ateş Kuşları, İyilik, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yapımlarının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, 13 Ocak 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...