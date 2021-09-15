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13 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı

13 orman yangını kontrol altına alındı
İHA

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım! Orman yangınlarının yüzde 90’nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı” denildi.

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