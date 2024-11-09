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        Haberler Gündem Güvenlik 13 terörist etkisiz hale getirildi

        13 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:33
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        13 terörist etkisiz hale getirildi
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        MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 13 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

        Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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