13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 13 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.