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13 yaşındaki çocuk tecavüzden böyle kurtuldu

Trabzon'da 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisine tecavüz etmek isteyen zanlıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çocuğun öldüğünü düşünen zanlı üzerini taş ve otlarla örterek uzaklaştı. Kız çocuğu ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Zanlı tutuklandı, müebbet hapsi isteniyor

29.10.2018 - 11:13 | Güncelleme:

Ölü numarası yapıp tecavüzden kurtuldu, ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı

Trabzon’da 13 yaşındaki B.Ç. adlı kız çocuğu, kendisine tecavüz etmek isteyen saldırgandan ölü numarası yaparak kurtuldu. Saldırgan küçük kızın üzerini taş ve çalılarla örtüp kaçtı. B.Ç. kendisini aramaya gelen ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Tutuklanan saldırgan hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıla kadar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre korkunç olay Trabzon’un Maçka ilçesi Kırantaş Mahallesi’nde yaşandı. İnekleri otlatan 13 yaşındaki B.Ç.’yi kovalayarak yakalayan bir kişi, kızın boğazını sıkarak tecavüz etmek istedi. Boğazı sıkıldığı için bağırmayı başaramayan küçük kız, ölü numarası yaptı. Kızın öldüğünü düşünen saldırgan üzerini taşlar ve çalılarla örtüp kaçtı.

TAŞLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Bir süre sonra B.Ç.'nin ablası yaylada ineklerin bulunduğu bölgede kardeşine seslenerek aramaya başladı. Ablasının sesini duyan B.Ç., çığlık atarak üzerine örtülü taşlardan ve çalılardan kurtuldu. Eve dönen abla kardeş olanları annelerine anlattı. Hemen jandarma karakoluna giden anne şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan B.Ç. saldırganın üzerine doğru koştuğunu kendisinin ise kaçmaya çalışırken takılıp düşünce yakalandığını söyledi.

MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS İSTENDİ

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.A. “Kızı tanımıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım” diyerek suçlamayı reddetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ş.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Savcının hazırladığı iddianame ağır ceza mahkemesine ulaştı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 36 dakika önce
    İDAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  • Misafir 1 saat önce
    idam şart
  • Misafir 1 saat önce
    idam edilmeli
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